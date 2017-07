Nokia, stretto accordo per collaborazione e brevetti con la cinese Xiaomi

Valeria Panigada 5 luglio 2017 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha firmato con il colosso degli smartphone cinese Xiaomi un accordo di collaborazione aziendale e un accordo di brevetto pluriennale. Nel dettaglio le due società lavoreranno insieme per lo sviluppo di soluzioni di interconnessione dei centri dati ed esplorare opportunità di ulteriore cooperazione in settori come l'Internet delle cose, la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale.