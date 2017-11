Nokia, stretto accordo con Vodacom per sviluppo rete 5G in Sudafrica

Valeria Panigada 7 novembre 2017 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha firmato un accordo di intesa con Vodacom per sviluppare la rete 5G in Sudafrica. Nel dettaglio, la società finlandese metterà a disposizione la sua tecnologia per sostenere Vodacom nello sviluppo della rete mobile di nuova generazione in Sudafrica e guidare la digitalizzazione del Paese. In una prima fase, le due società collaboreranno per offrire servizi video ultra-HD e di realtà virtuale tramite rete 5G, per poi comprendere settori quali analisi dei dati, intelligenza artificiale e Internet delle cose anche per le industrie importanti per il Sudafrica, tra cui produzione, estrazione mineraria, assistenza sanitaria, media, energia e trasporti.