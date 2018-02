Nokia, stretta partnership strategica con Tele2 per fornire servizi Internet of Things

Valeria Panigada 19 febbraio 2018 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha firmato un accordo di partnership strategica con Tele2 per fornire servizi Internet of Things ai clienti business della società di telecomunicazioni svedese. L'accordo ha durata cinque anni e prevede la fornitura di soluzioni di connettività tra le cose in settori quali trasporto, sanità e pubblica utilità, al fine di migliorare l'efficienza dei processi e la produttività.