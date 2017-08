Nokia, scelta da Telia and Telenor per gestire la rete radio TT in Danimarca

Valeria Panigada 22 agosto 2017 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Nokia è stata scelta da Telenor e Telia per gestire la loro rete radio mobile in Danimarca. Secondo i termini del contratto, annunciato oggi, Nokia dovrà svolgere a partire da ottobre le attività operative e di sviluppo della rete radiofonica mobile di Telia e Telenor, che consiste in più di 4.000 siti mobile in tutto il paese. L'obiettivo è quello di offrire ai clienti della più grande rete mobile in Danimarca una migliore copertura e una maggiore capacità. Il contratto si inserisce nel piano strategico di differenziazione dell'attività intrapreso da Nokia.