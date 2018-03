Nokia scelta da China Mobile per sviluppare servizi cloud

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Lafinlandese Nokia è stata selezionata dal colosso delle tlc cinese China Mobile per sviluppare l'infrastruttura legata ai servizi cloud. L'infrastruttura è basata sul Nuage Networks VSP, una piattaforma flessibile creata da Nokia Shanghai Bell, la joint venture di Nokia in Cina. La piattaforma permetterà di espandere l'offerta di servizi cloud per i clienti aziendali e privati di China Mobile.