Nokia: ricavi e utili sopra le attese, titolo festeggia in Borsa (+4,6%)

27 aprile 2017

Trimestrale sopra le attese per Nokia. Il gruppo finlandese ha riportato nel primo trimestre ricavi pari a 5,39 miliardi di euro, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016, ma sopra le stime degli analisti pari a 5,28 miliardi. Migliore delle aspettative anche l'utile operativo rettificato pari a 341 milioni contro i 329,5 milioni attesi dal mercato. L'utile netto per azione è rimasto stabile a 0,03 euro, centrando le stime. Alla luce di questa performance Nokia ha confermato le sue previsioni per l'intero anno, con investimenti stimati a 500 milioni di euro e un taglio dei costi di 1,2 miliardi. Immediata la reazione in Borsa: fin dai primi scambi il titolo Nokia è balzato in avanti riportando un rialzo del 4,6% in una seduta intonata al ribasso in Europa.