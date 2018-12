Nokia, prestito da 250 milioni dalla Nordic Investment Bank per sviluppo 5G

Valeria Panigada 3 dicembre 2018 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha ottenuto oggi un prestito da 250 milioni di euro dalla Nordic Investment Bank (NIB) per l'attività di ricerca e sviluppo relative alla tecnologia 5G. Il prestito, con scadenza di 5 anni finanzierà il programma di ricerca e sviluppo di Nokia focalizzato sulle attività 5G in Europa nel 2018-2020. L'investimento si concentrerà in particolare sullo sviluppo di nuove offerte di prodotti end-to-end 5G per diverse aree di business, tra cui anche l'Internet of Things.