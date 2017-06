Nokia, firmato accordo per sviluppo banda larga ad alta velocità in Polonia

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 11:01

Nokia ha vinto, insieme a Infracapital (braccio infrastrutturale di M&G Investments), una gara del governo polacco per progettare, costruire e gestire reti a fibra ottica e fornire servizi a banda larga presso case e scuole in 12 regioni principalmente nel Nord e Centro del Paese. Un accordo per una 13esima regione potrebbe essere firmato a luglio. Il progetto, che rientra nel programma Digital Poland 2014-2020, parzialmente finanziato dall'Ue nell'ambito della sua Digital Agenda 2020, prevede un investimento di 300 milioni di euro. Oltre all'infrastruttura di rete a banda larga, Nokia fornirà una serie di servizi di manutenzione. L'accordo, precisa il gruppo finlandese, rientra nella strategia di Nokia di espandere la propria base di clienti al di fuori della sfera delle telecomunicazioni tradizionali.