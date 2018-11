Nokia firma accordo da 2 miliardi con tre operatori tlc in Cina

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha firmato un accordo dal valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro con China Mobile, China Telecom e China Unicom, tre principali operatori telefonici in Cina. In base agli accordi, il gruppo finlandese implementerà tecnologie e offrirà servizi per migliorare le prestazioni nelle reti a banda larga fisse e mobili in tutta la Cina così da soddisfare la domanda di connessione in continua crescita mentre gli operatori passano alla 5G. La domanda di connessione internet, in particolare da dispositivo mobile, continua a crescere in Cina, il paese più popoloso del mondo.