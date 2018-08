Nokia, finanziamento da 500 milioni dalla Bei per sviluppo rete 5G

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 14:47

Nokia ha ricevuto un finanziamento dalla Banca europei per gli investimenti (Bei) dal valore 500 milioni di euro per lo sviluppo della rete 5G, lo standard di tlc mobile di prossima generazione. Il finanziamento rientra nel Fondo europeo per gli investimenti strategici, noto anche come piano Juncker. Il prestito ha una scadenza di cinque anni.