Nokia: crolla il titolo (-9%). Ebit primo trimestre 2019 in rosso

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Forte calo del titolo Nokia che cede circa il 9% in apertura. Il gruppo ha archiviato un primo trimestre 2019 debole con utile operativo e utile in rosso.In particolare, Nokia ha archiviato il primo trimestre 2019 con ricavi in lieve crescita (+2% a/a) a 5.032 milioni, ma allineati alle stime del mercato, beneficiando soprattutto della crescita della divisione Networks che ha fissato il fatturato a 3.944 milioni (+4%). In rosso l’Ebit per 525 milioni, ben peggio del pari periodo 2018 in rosso per 336 milioni e soprattutto delle attese degli analisti. La perdita d’esercizio ammonta a 442 milioni, da quella di 354 del pari periodo 2018.Nel primo trimestre del 2019, le disponibilità liquide nette e gli investimenti finanziari correnti sono diminuiti sequenzialmente di circa 1,1 miliardi, in particolare a causa della debole stagionalità e delle variazioni del capitale circolante netto.Il management mantiene la guidance per l'intero anno 2019. Per la seconda metà del 2019 il gruppo attende una performance finanziaria sostanzialmente più solida, grazie ad una significativa accelerazione delle distribuzioni su larga scala del 5G. Così infatti commenta i conti Rajeev Suri, President and CEO: “mentre i rischi complessivi sono leggermente aumentati, noi continuiamo a vedere sviluppi positivi e mantenere la nostra guidance per l'intero anno. Con il progredire dell'anno, ci aspettiamo miglioramenti significativi della top line e dei margini. I ricavi del 5G sono previsti in forte crescita, in particolare nella seconda metà dell'anno”.