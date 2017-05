Nokia chiude le controversie legali con Apple e stringe accordo di collaborazione

Valeria Panigada 23 maggio 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Pace fatta tra Nokia e Apple. Il gruppo finlandese ha annunciato oggi di aver risolto le controversie legali con il gigante di Cupertino sulla proprietà intellettuale e di aver stretto un accordo di collaborazione pluriennale. Secondo l'accordo, Nokia fornirà alcuni prodotti e servizi ad Apple, la quale a sua volta riprenderà la vendita di alcuni dispositivi digitali di Nokia per la salute (precedentemente sotto il marchio Withings). Sul piano finanziario, Nokia riceverà un pagamento in contanti in denaro, con ulteriori ricavi durante il periodo dell'accordo.