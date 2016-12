Nokia, accordo di collaborazione con Vodafone e Telit per sviluppare l'internet delle cose

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 12:15

Nokia ha stretto un accordo di collaborazione con Vodafone e Telit per sviluppare l'internet delle cose utilizzando la sua tecnologia a banda stretta Narrowband-IoT (NB-IoT). Sviluppata insieme a Vodafone nei laboratori innovativi a Dusseldorf, la tecnologia di Nokia sarà commercialmente disponibile a inizio 2017 e sarà in grado di connettere milioni di oggetti alla rete web.

La notizia non riesce a sostenere l'azione Nokia, che sulla borsa finlandese cede il 4,5%. Ieri il gruppo di Espoo ha deciso di fare causa ad Apple in Germania e Usa, sostenendo che il gruppo di Cupertino ha violato 32 brevetti.