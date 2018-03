Nokia: Stato finlandese aumenta partecipazione, acquistata quota del 3,3%

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

LoStato finlandese sale nel capitale sociale di Nokia. Solidium, l'organismo che gestisce gli investimenti per Helsinki,m ha fatto sapere oggi di aver acquistato una quota del 3,3% in Nokia per 844 milioni di euro. L'operazione risale all'inizio dell'anno e comporta un aumento della partecipazione statale nel gruppo delle tlc. In seguito a questa operazione, lo Stato finlandese è così salito all'11% di Nokia per un valore di 8,4 miliardi.