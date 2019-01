Minute Bce: valutata ipotesi di rivedere contributo TLTRO a politica monetaria

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2019 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Nella riunione del Consiglio direttivo della Bce di dicembre è stata suggerita l'ipotesi di rivedere il contributo TLTRO alla politica monetaria. E' quanto emerge dalle minute della Bce, relative al meeting dello scorso 13 dicembre, in cui è stata confermata la fine del piano di Quantitative easing alla fine del 2018. Da segnalare che tali operazioni sono finanziamenti a tassi agevolati alle banche. Tltro sta per Targeted long term rifinancing operation ed è una misura lanciata per sostenere la liquidità delle banche.