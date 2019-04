Mercati: State Street, fiducia degli investitori in aumento ad aprile

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

La fiducia degli investitori a livello globale migliora ad aprile, ma non in Europa. E' ciò che emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da State Street Global Exchange. A livello globale l'Investor Confidence Index ha raggiunto quota 72,9 punti, in rialzo di 1,7 punti rispetto a marzo. La fiducia tra gli investitori nordamericani è aumentata, con l'indice in crescita da 68,3 a 71,1 punti, mentre quello europeo è sceso di 1,5 punti a livello 86,7. In calo anche l'indice in Asia dove è diminuito di 6,7 punti a 92,9."In aprile i mercati hanno continuato a salire, mentre le preoccupazioni per l'economia e gli utili hanno iniziato a venire meno - ha commentato Kenneth Froot di State Street Associate - Tuttavia sembra che né il rimbalzo dei corsi azionari, né il fatto che la FED abbia adottato una linea più dovish siano sufficienti a portare la fiducia degli investitori verso una maggiore propensione al rischio".