Market mover: l'agenda di martedì 29 gennaio

Daniela La Cava 29 gennaio 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli appuntamenti in agenda oggi. A cominciare dal voto della Camera Uk al Piano B della premier Theresa May. In calendario anche la penultima asta del mese per il Tesoro italiano con l'offerta di Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro. Sul fronte earning season, focus sui conti di Apple per capire quanto effettivamente la debole domanda cinese di iPhone ha impattato sui conti dell´ultimo quarter del 2018. Sempre oggi attesi i numeri trimestrali di Canon, Ebay, Harley-Davidson e Pfizer.