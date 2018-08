Lira turca crolla ancora, giù dell'11%. Erdogan parla di paese in guerra economica

Titta Ferraro 13 agosto 2018 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Nuovo pericoloso strappo al ribasso della lira turca che ha registrato nuovi minimi contro il dollaro USA, arrivando a cedere oltre l'11% nelle ore di contrattazione in Asia complici le parole del presidente turco Erdogan che ieri non ha mostrato segnali di arretramento nella disputa con gli Usa e dichiarando che il paese è in "guerra economica" escludendo la possibilità di un accordo con il Fmi.La lira turca è scesa fino a 7,23 contro il dollaro Usa per poi recuperare in parte grazie all'intervento delle autorità turche per limitare le transazioni swap sulla valuta.Il selloff si è esteso ad altre valute dei mercati emergenti con rand sudafricano ai minimi dal 2008. Venerdì la divisa turca era scesa di circa il 14% rispetto al biglietto verde.