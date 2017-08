Lego: nominato nuovo amministratore delegato, al timone arriva Christiansen

Daniela La Cava 10 agosto 2017 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Nuovo cambio al vertice per Lego che nomina un nuovo amministratore delegato. La società danese, famosa in tutto il mondo per i suoi mattoncini, ha nominato Niels B. Christiansen, 51 anni, nuovo ceo del gruppo. La nomina, si legge in una nota della società, sarà effettiva a partire dal prossimo primo ottobre. Christiansen prenderà il posto di Bali Padda, che era stato nominato a.d. all'inizio del'anno.