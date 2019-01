Lavoro: entro il 2021 il 70% delle imprese adotterà assistenti virtuali e robot per aumentare produttività

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

L'intelligenza artificiale sempre più presente nei processi lavorativi. Secondo uno studio di Gartner, entro il 2021 il 70% delle imprese introdurrà sistemi di intelligenza artificiale, come assistenti virtuali e robot, per aumentare la produttività dei dipendenti. Già l'anno prossimo si potranno vedere in banca assistenti virtuali impegnate in attività di back office, come la revisione dei contratti finanziari o l'originazione degli accordi.La loro introduzione però, ha avvertito Gartner, dovrà essere regolamentata e gestita in maniera attenta, per evitare che queste nuove tecnologie generino frustrazione e stress tra i lavoratori. L'istituto infatti prevede che il 10% delle imprese aggiungerà nella sua regolamentazione interna una politica dedicata per le "molestie digitali".