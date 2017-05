Lafargeholcim torna in utile grazie anche al Vietnam, mentre cerca nuovo AD dopo caso Siria

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2017 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Lafargeholcim, produttore di cemento numero uno al mondo, ha reso noto di aver riportato utili operativi su base adjusted per un valore di 801 milioni di franchi svizzeri, al di sopra delle attese del consensus.



L'utile netto è stato nei primi tre mesi del 2017 pari a 262 milioni di franchi, rispetto alla perdita di 47 milioni nello stessob periodo del 2016, grazie alla vendita delle attività in Vietnam. La società è riuscita dunque a tornare in una condizione di redditività.



Il colosso ha anche riportato un fatturato migliore delle aspettative, anche se in calo del 7,1% su base annua, a 5,63 milioni.



Prosegue intanto la ricerca di un nuovo amministratore delegato che prenda il posto dell'attuale Eric Olsen, dopo che la società ha rivelato di pagato alcuni gruppi armati in Siria per assicurare l'operatività dei suoi impianti situati nel paese.



Il titolo ha reagito alla pubblicazione degli utili con un calo dell'1,66% a 56,450 franchi svizzeri.