LafargeHolcim: confermati i target per il 2018, prevista domanda solida per il 2019

Valeria Panigada 28 novembre 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

LafargeHolcim ha confermato i target finanziari per l'anno in corso e ha previsto una domanda ancora solida per l'anno prossimo. Il gruppo del cemento si aspetta di realizzare nel 2018 una crescita del fatturato del 4-6%, mentre l'Ebitda dovrebbe salire del 3-5%. Per il 2019 si attende un aumento del fatturato compreso tra il 3 e il 5 per cento e una crescita dell'Ebitda di almeno il 5%. Il titolo LafargeHolcim segna nei primi minuti di contrattazione un rialzo dello 0,77%.