Ing rileverà il 75% di Payvision

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Ing ha raggiunto un accordo per acquisire una partecipazione pari al 75% in Payvision, gruppo olandese che fornisce servizi di pagamento ed ha un valore di 360 milioni di euro. L'operazione consentirà al gruppo bancario olandese di espandere i servizi per i clienti business, in particolare in un segmento in rapida crescita come quello dell'e-commerce. "Siamo fiduciosi che i nostri clienti trarranno importanti benefici da questo investimento", commenta il numero uno di Ing, Ralph Hamers, sottolineando che "il settore dei pagamenti è una delle aree più dinamiche del settore dei servizi finanziari". La transazione, si legge in una nota di Ing, dovrebbe concludersi nel primo trimestre dell'anno e non impatterà sul CET 1 ratio del gruppo olandese.