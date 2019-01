Huawei: arrestato in Polonia un dipendente con l'accusa di spionaggio

Alessandra Caparello 11 gennaio 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Il direttore delle vendite di Huawei e un ex agente di sicurezza sono stati arrestati in Polonia accusati di spionaggio. L’accusa sposa la tesi sostenuta da Washington secondo cui i dispositivi di Huawei Technologies nasconderebbero backdoor e software al servizio di Pechino per rubare informazioni. “Huawei è consapevole della situazione e stiamo esaminando il problema”, ha affermato un portavoce della società. “Non abbiamo commenti per il momento.” La notizia è un nuovo grattacapo per la società dopo il caso dell’arresto in Canada del CFO Meng Wanzhou, figlia del fondatore del colosso cinese.