Heineken, siglato accordo per acquistare Brasil Kirin per 664 milioni

Valeria Panigada 13 febbraio 2017 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

L'olandese Heineken ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con Kirin Holdings per acquistare Brasil Kirin Holding per 664 milioni di euro, diventando il secondo maggior gruppo della birra in Brasile. Il Paese carioca è attualmente il quinto maggior mercato nel mondo con oltre 200 milioni di persone. I volumi di birra nel 2015 è stato di 139 milioni di ettolitri, rendendolo il terzo più grande mercato a livello globale. L'operazione dovrebbe perfezionarsi nella prima metà dell'anno, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.