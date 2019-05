HSBC: la prima banca in Europa vede utili +30,7% a oltre $6 miliardi in I trimestre

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2019 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

HSBC, prima banca in Europa, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell'anno con un bilancio che ha battuto le attese degli analisti. In particolare, gli utili al lordo delle tasse si sono attestati a $6,213 miliardi, in crescita del 30,7% su base annua, meglio rispetto ai $5,399 miliardi stimati dal consensus degli analisti intervistati da Refinitiv.Il fatturato è salito del 5,24% su base annua, a $14,428 miliardi. Gli analisti di Refinitiv avevano previsto un giro d'affari di $13,788 miliardi.Il titolo HSBC scambiato alla borsa di Hong Kong ha reagito guadagnando il 2,2% circa, recuperando terreno rispetto alle perdite precedenti. Dall'inizio del 2019, il trend delle quotazioni a Hong Kong è di un rialzo del 5%, a fronte del calo del 3,22% sofferto alla borsa di Londra.