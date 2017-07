H&M: +7% per le vendite a giugno, titolo positivo

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

A giugno Hennes & Mauritz ha registrato vendite in aumento del 7% (+10% in corone svedesi). Alla fine del mese la catena era composta da 4.517 negozi, contro i 4.095 di un anno prima. La società ha fatto sapere che si tratta dell’ultimo mese che vengono diffusi i dati mensili, d’ora in poi saranno resi noti solo aggiornamenti trimestrali. Il titolo a Stoccolma sale dell’1,18% a 213,7 corone.