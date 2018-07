Guerra commerciale: quali conseguenze in Europa?

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

L'applicazione di dazi da parte degli Stati Uniti renderà gli scambi commerciali più costosi con il rischio di un rallentamento dei volumi commerciali a livello globale. Questo a sua volta danneggerà la fiducia delle imprese, che potrebbero decidere di cambiare o addirittura diminuire i propri piani di investimento futuri. Ciò potrebbe tradursi in un rallentamento dell’economia che, a sua volta, potrebbe rivelarsi difficile da gestire soprattutto per l'Europa per via di un quadro politico frammentario, una già fragile ripresa economica e un elevato tasso di disoccupazione in molti paesi. Questi i possibili effetti dei dazi americani in Europa, secondo Esther M Baroudy, Portfolio Manager Global Equities di State Street Global Advisors. Per l'esperta, sarebbe la Germania a subire fortemente l’impatto di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, visto che le esportazioni rappresentano quasi il 47% del Pil tedesco.