Guerra commerciale: oggi scattano i dazi Ue sui prodotti americani per 2,8 miliardi

Valeria Panigada 22 giugno 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Sono scattati dalla mezzanotte i dazi doganali Ue su dozzine di prodotti americani, come i jeans, il bourbon e le moto, per un valore di 2,8 miliardi di euro, circa 3,2 miliardi di dollari. Le nuove tariffe dell'Unione europea sono state annunciate nei giorni scorsi, in risposta ai dazi Usa scattati a inizio mese su acciaio e alluminio, rispettivamente al 25 e al 10 per cento. "I regolamenti del commercio internazionale, che abbiamo sviluppato negli anni insieme ai nostri partner americani, non possono essere violati senza una reazione da parte nostra - ha detto Cecilia Malmström, il commissario al commercio dell'Unione europea - La nostra risposta è misurata, proporzionata e pienamente in linea con le regole del Wto". Bruxelles ha avvertito che potrebbe decidere di imporre ulteriori dazi su prodotti americani per altri 3,6 miliardi di euro.