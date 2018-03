Guerra commerciale, Ue risponde a dazi Trump: tariffe del 25% su $3,5 miliardi di beni Usa

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

L'Unione europea avrebbe deciso di rispondere ai dazi doganali annunciati da Donald Trump, e starebbe preparando tariffe punitive contro prodotti Usa per un valore di 3,5 miliardi di dollari. Bruxelles, stando a quanto riporta Bloomberg, intende lanciare dazi del 25% su diversi prodotti al consumo, agricoli e di acciaio, dopo che Trump ha annunciato l'imposizione di dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio, la scorsa settimana.A essere colpiti, come trapelato nel fine settimana, saranno prodotti come le moto Harley-Davidson, il whiskey Bourbon e il colosso dei jeans Levi Strauss.Finora si tratta di proposte, di cui il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker discuterà in occasione di una riunione che si terrà il prossimo mercoledì.