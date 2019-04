Guerra commerciale: Commissione Ue stila prodotti Usa da 20 mld dollari su cui imporre dazi

Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha emesso un elenco preliminare di prodotti americani su cui eventualmente applicare dazi, come possibile contromisura nella disputa in corso Boeing-Airbus. L'elenco pubblicato oggi copre una vasta gamma di articoli, che va dagli aeromobili ai prodotti chimici e agroalimentari, per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari delle esportazioni statunitensi nell'Unione europea. La lista è ora sottoposta a una consultazione pubblica, che durerà fino al 31 maggio."Le aziende europee devono essere in grado di competere a condizioni eque e uguali - ha commentato il commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmström - La recente decisione del WTO sui sussidi statunitensi per la Boeing è importante a questo riguardo. Dobbiamo continuare a difendere una parità di condizioni per il nostro settore". Il commissario ha però subito precisato che "il dialogo deve prevalere tra partner importanti come l'Ue e gli Stati Uniti, anche per porre fine a questa disputa di lunga data".L'Ue e gli Stati Uniti continuano a darsi battaglia da più di un decennio, accusandosi l'un l'altra di aver erogato aiuti illegali, rispettivamente, alla francese Airbus e al gigante americano Boeing. Lo scorso 8 aprile gli Stati Uniti hanno minacciato di imporre nuovi dazi sui prodotti europei dopo la valutazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sul caso, attesa per l'estate.In una fase precedente di questa disputa (nel 2012), l'UE ha chiesto all'OMC di autorizzare l'adozione di contromisure fino a USD 12 miliardi, equivalenti al danno stimato causato ad Airbus dal sostegno degli Stati Uniti alla Boeing.