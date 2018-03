Guerra commerciale: Commissione Ue delinea piano in risposta ai dazi Usa, sarà proporzionato e in linea con regole Wto

Valeria Panigada 7 marzo 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

L'Unione europea è pronta a reagire ai dazi annunciati dal presidente americano Donal Trump. La Commissione europea ha fatto sapere che sta elaborando un piano per contrastare le restrizioni commerciali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio. A questo riguardo si è riunito oggi a Bruxelles il collegio dei commissari, che ha appoggiato la proposta presentata dal presidente Jean-Claude Juncker, dal vicepresidente Jyrki Katainen e dal commissario per il commercio Cecilia Malmström. "L'Unione Europea - si legge nella nota diffusa dalla Commissione - è pronta a reagire in modo proporzionato e pienamente in linea con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) nel caso in cui le misure statunitensi vengano formalizzate e incidano sugli interessi economici dell'Ue".