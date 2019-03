Grecia promossa da FMI: economia tra le migliori performance della zona euro

Alessandra Caparello 13 marzo 2019 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

La Grecia torna sulla cresta dell’onda e il Fondo monetario internazionale la promuove collocando la sua economia "tra le migliori performance nella zona euro". Così l’istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull’economia ellenica che, nel ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita.Un alto funzionario del FMI ha affermato che ci sono stati molti sviluppi positivi in Grecia su cui puntare. Ciò detto, il FMI ha anche sottolineato che l'economia greca rimane vulnerabile e sono necessarie ulteriori riforme. Punto dolente riguarda le banche che, come afferma l’esperto del Fondo, sono paralizzate e ciò si riflette nel fatto che il credito del settore privato continua a diminuire.Altro punto dolente riguarda il mercato del lavoro con la disoccupazione che è sì diminuita notevolmente, anche per i giovani, ma il tasso dei senza lavoro è ancora molto alto: 18,5% per gli adulti e vicino al 40% per i giovani.