Grecia: oggi l'Eurogruppo per stabilire come uscire dal piano di aiuti ad agosto

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

I ministri delle Finanze della zona euro si riuniranno oggi a Bruxelles nella riunione dell'Eurogruppo per stabilire le modalità di uscita della Grecia dal piano di salvataggio di cui beneficia da otto anni. L'Eurogruppo valuterà i progressi compiuti da Atene sulla base dei quali adotterà una decisione su tutti gli elementi necessari per assicurare il completamento positivo del programma entro il prossimo 20 agosto. In particolare, si dovrà decidere il quadro di sorveglianza che si applicherà dopo il programma, l'entità dell'ultima quota del sostegno finanziario e le eventuali misure relative al debito. L'Eurogruppo procederà a uno scambio di opinioni anche con il Fondo monetario internazionale (Fmi). In otto anni, la Grecia ha ricevuto oltre 273 miliardi di euro di aiuti nell'ambito di tre programmi di salvataggio, in cambio di riforme e misure di austerità spesso dolorose.Sebbene la Grecia sia il tema centrale, non sarà l'unico. Nella riunione odierna dell'Eurogruppo si tratterà anche di Cipro e della sorveglianza post-programma. stabilire se esiste l'eventuale rischio che il paese non sia in grado di rimborsare i prestiti che ha ricevuto nell'ambito del precedente programma di aggiustamento. La sorveglianza continua fino a quando sarà stato rimborsato almeno il 75% del prestito.Infine, è atteso un intervento del ministro italiano dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, per presentare le priorità politiche del governo. Si tratta di una pratica corrente in sede di Eurogruppo all'entrata in carica di nuovi governi. Toccherà infatti anche al ministro spagnolo dell'economia, dell'industria e della competitività, Nadia Calviño.