Grecia: mercoledì voto di fiducia sul governo Tspiras

14 gennaio 2019

MILANO (Finanza.com)

Il futuro politico del premier greco Alexis Tsipras è in gioco dopo le dimissioni del ministro della Difesa, Panos Kammenos, innescate dall'accordo del governo sul nuovo nome della Macedonia. Oggi Tsipras ha chiesto al presidente del Parlamento di avviare "immediatamente" il processo per arrivare a un voto di fiducia che ci sarà mercoledì.Secondo stampa e analisti il voto di fiducia di questa settimana potrebbe anticipare le prossime elezioni legislative, in programma a ottobre, a maggio, in concomitanza con le elezioni europee. Intanto la Borsa di Atene è scesa dell'1,3 per cento nei primi scambi oggi, mentre l’indice delle banche greche ha perso fino al 3,3 per cento. I rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono rimasti stabili al 4,3%. Secondo Bloomberg Tsipras potrebbe anche cercare di governare senza una maggioranza parlamentare fissa qualora perdesse il voto di fiducia. I sondaggi suggeriscono che la Nuova Democrazia del leader dell'opposizione Kyriakos Mitsotakis potrebbe ottenere il maggior numero di voti se la Grecia tenesse le elezioni ora. “Un'elezione anticipata è una buona notizia per gli investitori", ha detto a Bloomberg Wolfang Piccoli, co-presidente di Teneo Intelligence "Il paese è stato in campagna elettorale da settimane, e prima si svolgono meglio è".