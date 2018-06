Grecia: l'Eurogruppo trova l'accordo sull'uscita dal piano e alleggerimento del debito

Valeria Panigada 22 giugno 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

I ministri delle Finanze della zona euro, riuniti ieri a Lussemburgo per l'Eurogruppo, hanno raggiunto nella notte un vasto accordo che metterà fine a otto anni di crisi per la Grecia. L'accordo, raggiunto dopo più di sei ore di discussione, permetterà ad Atene di uscire dalla tutela dei suoi creditori il prossimo 20 agosto e ricominciare a finanziarsi da sola sui mercati, anche se rimarrà sotto stretta sorveglianza. L'intesa prevede anche un alleggerimento del debito greco, concedendo ad Atene di iniziare a rimborsare una parte dei prestiti ricevuti in questi anni a partire dal 2032 e non più dal 2022, nonostante la contrarietà della Germania. Ora la Grecia riceverà l'ultima tranche di aiuti da 15 miliardi di euro, così come stabilito inizialmente, mentre il prossimo 20 agosto terminerà il terzo programma di aiuti.