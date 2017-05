Grecia: ferito ex premier Papademos

Luca Fiore 25 maggio 2017 - 19:10

MILANO (Finanza.com)

Un ordigno esplosivo, contenuto in una busta, è esploso all'interno dell'auto dell'ex capo della Banca Centrale greca ed ex Premier Lucas Papademos. Papademos non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche l'autista.