Grecia, banche alla prova degli stress test. Nuovi problemi per l'Europa intera?

Laura Naka Antonelli 26 marzo 2018 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Nuovi problemi per l'Europa potrebbero arrivare dalle banche della Grecia, in particolare dalle quattro principali banche del paese: Eurobank, Alpha Bank, Piraeus e National Bank of Greece. E' quanto riporta un articolo di Cnbc, ricordando che sono le banche elleniche, d'altronde, stando agli ultimi numeri diffusi dall'Unione europea, a detenere il record dell'NPL ratio, pari al 47%.All'inizio di questo mese Daniel Nouy, presidente del braccio di supervisione della Bce, aveva definito il loro un "problema enorme".La percentuale è molto più elevata di quella delle banche italiane, pari al 12%.Le quattro banche saranno sottoposte agli stress test delle autorità di regolamentazione in anticipo rispetto alle altre banche dell'Eurozona.