Grecia: accordo raggiunto per rilanciare il piano di aiuti con la partecipazione dell'Fmi

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

L'Eurogruppo di ieri ha raggiunto un compromesso per rilanciare il piano di aiuti alla Grecia con la partecipazione, almeno formale, dell'Fmi. Il fondo ha infatti annunciato la sua intenzione di proporre al suo consiglio la partecipazione formale al piano di aiuti a fianco della zona euro, mettendo fine a mesi di disaccordo, ma non sborserà un centesimo finché l'Europa non avrà formalmente accordato alla Grecia un alleggerimento del debito diventato ormai insostenibile. In questi termini la Grecia riceverà la nuova tranche di aiuti da 8,5 miliardi di euro, che le permetterà di rimborsare in extremis più di 7 miliardi di debiti in scadenza a luglio.