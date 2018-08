Grecia: Esm eroga ultima tranche di aiuti da 15 mld

Alessandra Caparello 6 agosto 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Sborsata la quinta e ultima tranche da 15 miliardi di euro del programma di assistenza finanziaria dall’Esm alla Grecia.Di questa cifra 9 miliardi e mezzo ricostituiranno la riserva di cash del paese mentre i rimanenti 5,5 miliardi saranno utilizzati per far fronte al pagamento degli interessi sul debito, il tutto in vista della scadenza dell’attuale programma di aiuti prevista per il 20 agosto.