Google ancora nel mirino Ue: in arrivo maxi multa per sistema operativo Android (Ft)

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Google è ancora nel mirino dell'Unione europea, che si prepara a infliggergli una nuova maxi multa per posizione dominante dopo quella di giugno 2017. Lo anticipa oggi il Financial Times, secondo cui la sanzione potrebbe arrivare già entro le prossime settimane. Secondo l'indiscrezione, Bruxelles contesta le politiche riguardanti Android, il sistema operativo di Google presente su oltre l'80% degli smartphone nel mondo. In particolare, le condizioni di licenza di Android che favoriscono le app e i prodotti di Google a discapito di quelli rivali.L'anno scorso Google aveva dovuto pagare una multa record da 2,42 miliardi di euro per violazione delle norme antitrust Ue. Il colosso di Mountain View era stato accusato di aver abusato della posizione dominante sul mercato in quanto motore di ricerca accordando un vantaggio illegale a un altro suo prodotto, il servizio di acquisto comparativo, noto come Google Shopping.