Google, Twitter e non solo: Commissione Ue lavora a proposta tassazione digitale (rumor)

Laura Naka Antonelli 20 marzo 2018 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea sta lavorando a una proposta per fare in modo che i colossi digitali che operano nell'Unione europea, come Alphabet (la holding a cui fa capo Google) e Twitter, vengano colpiti da una tassa del 3% sul fatturato lordo, a seconda della residenza dei loro utenti. E' quanto riporta Bloomberg.La proposta, che secondo le fonti sarà presentata domani 21 marzo, sarebbe solo una soluzione di breve termine, a cui seguirebbe un piano più dettagliato e di lungo termine focalizzato sulla tassazione delle multinazionali digitali.Nel frattempo la tassa del 3% colpirebbe società con un fatturato complessivo annuo, a livello globale, superiore a 750 milioni di euro e quelle con un fatturato annuo proveniente dall'offerta di servizi digitali nell'Unione europea superiore a 50 milioni di euro.