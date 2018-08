Giornata di sciopero per Ryanair, piloti incrociano braccia in 5 paesi europei

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Venerdì nero per Ryanair. Nel pieno della stagione estiva, i piloti di 5 paesi europei, in particolare in Belgio, Svezia, Irlanda, Germania e anche Olanda, hanno deciso di incrociare le braccia, costringendo la compagnia low cost ad annullare centinaia di voli. Secondo le ultime indicazioni giunte da Ryanair più di 2.000 voli, vale a dire circa l'85% dei voli previsti, verranno effettuati senza intoppi. "Ci vogliamo ancora scusare con i clienti coinvolti da questa interruzione di voli non necessaria e chiediamo ai sindacati di continuare i negoziati anziché indire scioperi ingiustificati", si legge nel post di Ryanair su Twitter.