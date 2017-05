G7: al via a Bari, sul tavolo tassazione internazionale e cybersicurezza

Valeria Panigada 12 maggio 2017 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Si apre oggi a Bari il vertice G7, ovvero la riunione, che terminerà il 13 maggio, alla quale partecipano i ministri delle finanze dei sette Paesi, i rispettivi governatori delle banche centrali, il commissario europeo per gli affari economici e monetari, il presidente dell'Eurogruppo nonché i vertici delle principali organizzazioni internazionali. In agenda le tematiche legate alla crescita economica e sociale, alla lotta alle disuguaglianze, alle politiche per l’inclusione. Si discuterà anche di coordinamento delle istituzioni finanziarie internazionali, tassazione internazionale, potenziamento della sicurezza con un focus particolare su quella informatica o cybersicurezza.