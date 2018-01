Forex, Draghi parla e l'euro supera $1,25 per la prima volta da fine 2014

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2018 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Mentre Mario Draghi, numero uno della Bce, parla in occasione della conferenza stampa successiva alla decisione sui tassi - lasciati invariati - l'euro continua ad accelerare al rialzo, e supera la soglia di $1,25 per la prima volta dalla fine del 2014.Il balzo dell'euro non viene accolto con favore dall'azionario europeo, con l'indice Stoxx Europe 600 che azzera i guadagni e cede lo 0,2%.