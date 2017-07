Fmi rivede al ribasso stime di crescita Usa per il 2017 e 2018, alzate nell'Eurozona

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

IlFondo monetario internazionale (Fmi) ha abbassato le stime di crescita economica degli Stati Uniti per l'anno in corso e il prossimo . Nell'aggiornamento del suo World Economic Outlook, diffuso ieri, l'Fmi stima un Pil americano in espansione del 2,1% nel 2017, contro la precedente stima del 2,3%, e del 2,1% nel 2018 dal precedente +2,5%. Riviste al rialzo invece le stime di crescita per l'Eurozona, grazie alle migliori performance della Spagna e dell'Italia, oltre che della Francia e della Germania.