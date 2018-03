Fmi, Lagarde: Eurozona si prepari alla prossima crisi

Laura Naka Antonelli 26 marzo 2018 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

"Sarebbe meglio se l'area euro si preparasse ora alla prossima crisi". Lo ha detto Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV. Lagarde ha affermato che l'unione dei mercati dei capitali dell'area è necessaria in vista della Brexit, e ha auspicato una collaborazione tra la Germania e la Francia per proseguire nel progetto dell'Eurozona.