Finanziari: calo operazioni nel I trimestre, in controtendenza il venture capital

Valeria Panigada 20 giugno 2017 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

I eventi politici ed economici, come la Brexit, le elezioni statunitensi e il rallentamento della Cina, hanno determinato un rallentamento dell'attività di gestione finanziaria a livello globale. Secondo i dati raccolti da GlobalData, le operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A) e di private equity sono scese rispettivamente dell'8% e del 26% nel primo trimestre del 2017. In controtendenza invece l'attività di venture, testimone di una crescita esponenziale grazie all'interesse verso le società fintech. I venture capitalist infatti stanno investendo in questo settore, in particolare nelle aree del blockchain, dei pagamenti digitali e del robo-advisory. "Il Fintech rimarrà la spinta per le operazioni, in quanto un numero crescente di istituzioni finanziarie sta investendo o entrando in partnership con queste società al fine di migliorare la propria attività".