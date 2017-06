Europcar acquista la spagnola Goldcar e si rafforza nel segmento low cost

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 08:58

Lafrancese Europcar ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Investindustrial per acquistare la spagnola Goldcar, il maggior operatore low cost d'Europa nel noleggio auto, per un enterprise value di 550 milioni di euro. "Con questa strategica acquisizione - ha spiegato il colosso del car rental - Europcar aumenterà la sua presenza in tre principali motori di crescita (la regione del Mediterraneo, il segmento leisure e quello low cost) e diventerà un attore importante nel crescente segmento low cost in Europa". In termini finanziari, l'acquisizione genererà, secondo le stime di Europcar, quasi 30 milioni di euro di sinergie all'anno a partire dal 2020 e un beneficio sugli utili per azione dal primo anno post operazione. L'acquisizione, soggetta alle autorizzazioni, dovrebbe concludersi nel secondo semestre.