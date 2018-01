Europa: immatricolazioni auto in calo a dicembre

Daniela La Cava 17 gennaio 2018 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Finale d'anno in frenata per il mercato europeo dell'auto. Secondo i dati diffusi stamattina dall'associazione dei produttori Acea, nel mese di dicembre sono state immatricolati (Ue+Efta) 1.136.552 veicoli, registrando un ribasso del 4,8 per cento. Risulta, invece, positivo, il saldo dell'intero 2017 che è stato archiviato con 15.631.687 veicoli immatricolati (+3,3%).